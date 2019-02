അജ്മീര്‍: പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി അന്തരിച്ച ഭിക്ഷാടകയുടെ ആറര ലക്ഷം രൂപ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അന്തരിച്ച ദേവകി ശര്‍മ എന്ന സ്ത്രീയുടെ സമ്പാദ്യമാണ് ജവാന്മാരുടെ കുടുംബത്തിന് നല്‍കുന്നത്.

ദേവകി ശര്‍മ തന്റെ സമ്പദ്യമായ ആറരലക്ഷം രൂപ അജ്മീറിലെ ഒരു അമ്പല കമ്മിറ്റിക്ക് സൂക്ഷിക്കാന്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ പണം ഏതെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നായിരുന്നു സൂക്ഷിപ്പുകാരായ അമ്പലക്കമ്മിറ്റിയോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

അമ്പലക്കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ തുക പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച ഈ തുക അമ്പലകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് കൈമാറി.

