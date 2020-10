ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ വാസവി കന്യക പരമേശ്വരി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കോടിയിലേറെ വിലമതിക്കുന്ന കറൻസി നേട്ടുകൾകൊണ്ട് ദേവിയെ അലങ്കരിച്ചു. ദസറ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഭക്തർ സംഭാവന നൽകിയ നേട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദേവി വിഗ്രഹത്തെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ചത്.



വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രചുവരുകളിലും സന്നിധിയിലും നോട്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് അലങ്കാരങ്ങൾ. വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലുള്ള നോട്ടുകൾ മടക്കി മാലകളും പൂച്ചെണ്ടുകളും നിർമിച്ചാണ് അലങ്കാരം. ആകെ 1,11,11,111 രൂപ മൂല്യം വരുന്ന നോട്ടുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്.

Decorations with currency worth Rs 1,11,11,111 for #Dhanalakshmi avatar of #KanyakaParameswariDevi at #Gadwal #Telangana as part of #Navaratri; three years ago it was Rs 3,33,33,333 currency decoration ... Pandemic, economic slowdown presumably has its effects @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/uv3JwHgICV