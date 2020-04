ഇന്ദോര്‍ (മധ്യപ്രദേശ്): കോവിഡ് 19 ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ദോറിലെ വഴിയരികില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ നോട്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. 20, 50, 100, 200, 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് റോഡരികില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

പ്രദേശവാസികള്‍ വിവരം അറിയിച്ചതോടെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നോട്ടകളെല്ലാം ശേഖരിച്ച പോലീസ് പിന്നീട് അവ അണുവിമുക്തമാക്കി. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ആരും പോലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. 6480 രൂപയാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.

സംഭവത്തെപ്പറ്റി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറകള്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പണംആരുടെയെങ്കിലും കൈയ്യില്‍നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ ആരെങ്കിലും മനപ്പൂര്‍വം ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനാണിത്.

Currency notes lying unclaimed on road triggered panic in Hira Nagar area of Indore – a city which has emerged as one the prime #Covid19India hotspots in the country. @ndtvindia @ndtv #Covid_19 #coronavirus #Corona pic.twitter.com/MQEQa7MlOV