ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഡല്‍ഹിയിലൂടെയുള്ള യാത്രകള്‍ക്ക് പാസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ ലംഘിച്ചേക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയേ തുടര്‍ന്നാണ് യാത്രാ പാസ് ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാസ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നടപടി ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ ആകുമെന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ 29 പേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേതുടര്‍ന്ന് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അരവന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തി. പൊതുവാഹനങ്ങള്‍, കടകള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തി.

അവശ്യ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കാന്‍ അനുവാദമുള്ളു. ഇതിന് പുറമേയാണ് കര്‍ഫ്യു പാസുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പാസുകള്‍ ആവശ്യമില്ല. ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ പരിശോധനാ വേളയില്‍ കാട്ടിയാല്‍ മതി. അവശ്യസേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ക്കും മറ്റുമാണ് പാസുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

