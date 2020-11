അഹമ്മദാബാദ്: കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ കർഫ്യു പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം പിടിച്ചുനിർത്താൻ രാത്രി ഒമ്പത് മുതൽ രാവിലെ ആറ് വരെ കർഫ്യു ഏർപ്പെടുത്താനാണ് അഹമ്മദാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനം. നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

ഉത്സവ സീസണിൽ ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ പെട്ടെന്നുള്ള രോഗവ്യാപനത്തന് കാരണമെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി മാസ്ക് ധരിക്കാനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനും ജനങ്ങൾ വിമുഖത കാണിച്ചതായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ ചുമതലയുള്ള അഡീഷ്ണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. രാജീവ് കുമാർ ഗുപ്ത നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഗുജറാത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അഹമ്മദാബാദിൽ 45,000ത്തിലേറെ പേർക്ക് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 40,000 പേർ രോഗമുക്തരായി. 2000ത്തിനടുത്ത് മരണവും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

