ക്യൂബയെപ്പോലൊരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് കൊവിഡ് 19 നേരിടുന്നതില്‍ ലോകത്തിനാകെ മാതൃകയാവുന്നതെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് പ്രമുഖ ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകന്‍ താരിഖ് അലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി . ലോകത്തെ പ്രബല സാമ്പത്തിക ശക്തികള്‍ കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നില്‍ പരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ക്യൂബയുടെ ഈ വിജയമെന്ന് ആര്‍ടി.ഡോട്ട്കോമിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ താരിഖ് അലി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ക്യൂബയ്ക്കും വെനിസ്വെലയ്ക്കും ഇറാനുമെതിരായ ഉപരോധവുമായി മുന്നോട്ടപോവുകയാണ് അമേരിക്ക ചെയ്യുന്നതെന്ന് താരിഖ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കൊറോണയെ നേരിടുന്നതില്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി നവ ഉദാരവത്കരണ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പരാജയമാണെന്ന് താരിഖ് പറഞ്ഞു. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും കൊവിഡ് 19 സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭീതി വാസ്തവത്തില്‍ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ദൗര്‍ബ്ബല്യമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പണമുള്ളവരും ദരിദ്രരും ഒരുപോലെയല്ല കൊറോണയുടെ ഭീകരത അനുഭവിക്കുന്നത്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ കൊറോണയ്ക്കു മുന്നില്‍ തീര്‍ത്തും നിരായുധരും നിരാലംബരുമായാണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

''ഇന്നിപ്പോള്‍ ഫ്രാന്‍സ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ - സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍ തിരുത്താന്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതരായിക്കുകയാണ്. നവ ഉദാരവത്കരണത്തിന്റെ ശക്തനായ പ്രചാരകനായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മക്രോണ്‍. പക്ഷേ , കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നില്‍ പഴയ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്‍പം മുന്നോട്ടുവെച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ പൊടിതട്ടിയെടുക്കുകയാണ് മക്രോണിനെപ്പോലുള്ളവര്‍ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ തൊഴിലാളികളുടെ നികുതികളില്‍ ഇളവ് വരുത്തുന്നു, തൊഴില്‍രഹിതര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. തങ്ങള്‍ ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നയങ്ങളുടെ അര്‍ത്ഥരാഹിത്യം ഇവര്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയുകയാണ്.''

കൊവിഡ് 19 ന്റെ മറവില്‍ ജനാധിപത്യ നിഷേധത്തിന് പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും താരിഖ് പറഞ്ഞു. കശ്മീരില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണകൂടം എടുത്ത നടപടിക്കെതിരെ കാര്യമായ ഒരു പ്രതിഷേധവും ഉയര്‍ന്നില്ലെന്നത് കാണാതിരിക്കാനാവില്ല. വല്ലാത്തൊരു നിശ്ശബ്ദതയാണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്നും താരിഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: Cuba is far better than west for the fight against Covid 19, says tariq Ali