ഡ്യൂട്ടിക്കു പോകാന്‍ തയ്യാറായി നില്‍ക്കുന്ന പോലീസുകാരനായ അച്ഛന്‍. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലില്‍പിടിച്ച് പോവല്ലേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന മകന്‍. ഈ അച്ഛന്റെയും കുഞ്ഞിന്റെയും വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുകയാണ്. അരുണ്‍ ബൊത്ര എന്ന ട്വിറ്റര്‍ ഹാന്‍ഡിലാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇത് പോലീസ് ജോലിയുടെ ഏറ്റവും കടുപ്പം നിറഞ്ഞ ഭാഗമാണ്. ദീര്‍ഘവും ക്രമരഹിതവുമായ ഡ്യൂട്ടി സമയം കാരണം ഭൂരിഭാഗം പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും- എന്ന കുറിപ്പും വീഡിയോക്ക് ഒപ്പം ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

"മോനെ അച്ഛന്‍ പെട്ടെന്ന് വരാം" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കാലില്‍നിന്ന് വിടുവിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാന്‍ പോലീസുകാരന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. എന്നാല്‍ ഇതിന് കുഞ്ഞ് ചെവികൊടുക്കുന്നതേയില്ല. പകരം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനെ പോകുന്നതില്‍നിന്ന് തടയുകയാണ്‌.

This is the toughest part of the police job. Due to long and erratic duty hours most of the police officers have to face this situation.



Do watch. pic.twitter.com/aDOVpVZ879