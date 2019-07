ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബരാമുള്ളയില്‍ നദിയിലെ ശക്തമായ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട 14 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി സി.ആര്‍.പി.എഫ് ജവാന്മാര്‍. പതിവ് പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടകാര്യം ജവാന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. ഉടന്‍തന്നെ നദിയിലൂടെ ഒഴുകിനീങ്ങിയ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ജവാന്മാര്‍ ഓടിയെത്തി.

രണ്ട് ജവാന്മാര്‍ നദിയിലേക്ക് എടുത്തുചാടി. ഒരാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ആദ്യം സാധിച്ചില്ല. രണ്ട് ജവാന്മാര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ശക്തമായ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തിയത്. ഇതോടെ മറ്റ് ജവാന്മാര്‍ കൈകള്‍ കോര്‍ത്തുപിടിച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയേയും ജവാന്മാരെയും കരയ്‌ക്കെത്തിച്ചു. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

#WATCH CRPF personnel saved a girl from drowning in Baramulla, Jammu and Kashmir, earlier today. pic.twitter.com/bORwRla6vV — ANI (@ANI) July 15, 2019

