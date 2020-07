ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരിലെ സോപോറില്‍ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ ഒരു സിആര്‍പിഎഫ് ജവാനും ഒരു സാധാരണക്കാരനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. സിആര്‍പിഎഫ് പട്രോളിങ് സംഘത്തിന്‌ നേരെയാണ് ഭീകരവാദികള്‍ വെടിയുതിര്‍ത്തത്. മൂന്ന്‌ ജവാന്‍മാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്.

ബാരാമുള്ള ജില്ലയിലെ സോപോറില്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 7.35 ഓടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പ്രദേശം വളഞ്ഞ് തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജമ്മുകശ്മീര്‍ ഡിജിപി ദില്‍ബഗ് സിങ് അറിയിച്ചു.

