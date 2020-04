ബെംഗളൂരു: ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയതിന്റെ പേരില്‍ സിആര്‍പിഎഫ് കമാന്‍ഡോയെ കര്‍ണാടക പോലീസ് മര്‍ദ്ദിക്കുകയും സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചങ്ങലയ്ക്കിടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പരാതി. മാവോവാദികള്‍ക്കെതിരായ ഓപ്പറേഷനുകള്‍ നടത്തുന്ന കോബ്ര വിഭാഗത്തിലെ കമാന്‍ഡോ സച്ചിന്‍ സാവന്തിനാണ് അവധിക്കിടെ സ്വന്തം നാട്ടില്‍വച്ച് ദുരനുഭവം നേരിടേണ്ടിവന്നത്.

അവധിക്ക് ബലഗാവിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ സച്ചിന്‍ സാധാരണ വേഷത്തില്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം. കമാന്‍ഡോയെ ചങ്ങലയില്‍ ബന്ധിച്ച് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ തറയില്‍ ഇരുത്തിയതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ സിആര്‍പിഎഫ് വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ പോലീസിനെതിരെ കേസെടുക്കാനാണ് സിആര്‍പിഎഫിന്റെ നീക്കമെന്നാണ് സൂചന.

ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും കമാന്‍ഡോയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സംസ്ഥാന പോലീസ് സിആര്‍പിഎഫ് ഉന്നതരെ വിശ്വാസത്തില്‍ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും കര്‍ണാടക സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി പ്രവീണ്‍ സൂദിന് അയച്ച കത്തില്‍ സിആര്‍പിഎഫ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കമാന്‍ഡോയെ പോലീസ് മര്‍ദ്ദിച്ചുവെന്നും മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും ചെരിപ്പ് ധരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാതെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടുവെന്നും സിആര്‍പിഎഫ് ആരോപിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍, യുവാവിനെ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ റോഡില്‍ കണ്ടതോടെയാണ് പോലീസുകാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചതെന്ന് കര്‍ണാടക പോലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഉടന്‍ യുവാവ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി തര്‍ക്കിക്കുകയും താന്‍ സിആര്‍പിഎഫ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ആയതിനാല്‍ നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. തര്‍ക്കത്തിനിടെ യുവാവ് പോലീസുകാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും ജോലി തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ചതെന്ന് അവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

സച്ചന്‍ സാവവന്തിനുവേണ്ടി ചൊവ്വാഴ്ച ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും സിആര്‍പിഎഫിനുവേണ്ടി അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകുമെന്നും മാധ്യമങ്ങള്‍ റിേേപ്പാര്‍ട്ടു ചെയ്തു. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയാകണം പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതെന്നും രണ്ട് പോലീസ് സേനകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഉരസല്‍ ഒഴിവാക്കണമായിരുന്നുവെന്നും സിആര്‍പിഎഫ് വൃത്തങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

