ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിന്റെ വശത്തുള്ള കുത്തനെയുള്ള ചരിവിലേക്ക് ഒരു കാര്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയാല്‍ ക്രെയിനോ മറ്റു സംവിധാനമോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഉയര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നത് അത്ര പ്രയാസമേറിയ സംഗതിയല്ല. അതേസമയം അപകടത്തില്‍പെട്ടത് ഭാരമേറിയ ചരക്കുലോറിയാണെങ്കില്‍ വാഹനം ഉയര്‍ത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്.

എന്നാല്‍ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവന്‍ ആളുകളുടേയും കൂട്ടായ്മയില്‍ നാഗലാന്‍ഡില്‍ അപകടത്തില്‍ പെട്ട ഒരു ട്രക്ക് ഉയര്‍ത്തി, സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണിപ്പോള്‍. വാഹനത്തിന്റെ മുകളില്‍ കെട്ടിയ കയറുകളില്‍ വലിച്ചാണ് ഒത്തൊരുമയോടെ ട്രക്കിനെ ഉയര്‍ത്തിയത്.

ഒരേ താളത്തില്‍ നിരയായി ചുവടുകള്‍ വെച്ച്, നൂറുകണക്കിനാളുകള്‍ ഒരേ സ്വരത്തിലെ ആര്‍പ്പുവിളിയോടെ വാഹനമുയര്‍ത്തുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ കാണുമ്പോള്‍ സിനിമാദൃശ്യം ഓര്‍മ വരുന്നത് സ്വാഭാവികം.

In a village in Nagaland (not yet identified) the entire community pulls up a truck which fell off the road with ropes & the spirit of unity!



More information awaited! As received on WhatsApp! pic.twitter.com/B0joxEPEKU