ലഖ്‌നൗ: കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് മരിച്ച വ്യവസായിയുടെ മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതി ശ്മശാനം പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്‌കാരം നിര്‍ത്തി വെച്ചു. 29 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം പൂര്‍ണമായും സംസ്‌കരിച്ചത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലെ ശ്മശാനമാണ് മൃതദേഹം പകുതിയോളം ദഹിച്ചയുടനെ പണിമുടക്കിയത്. 58-കാരനായ ഇന്ദിരാപുരം സ്വദേശി കൊറോണവൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ദഹിപ്പിക്കാനെത്തിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഒരു മണിയോടെ സാങ്കേതികത്തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് മൃതശരീരം സംസ്‌കരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചു. സാങ്കേതികത്തകരാറ് പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് പകുതി ദഹിച്ച ശരീരം അവിടെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. സാങ്കേതികപ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചത്.

മതാചാരപ്രകാരം മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കാതെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ജലപാനം പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. മണിക്കൂറുകളോളം ഇവര്‍ക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് പരാതിയ്ക്കിടയാക്കി. മരിച്ചയാള്‍ സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൂടിയായതിനാല്‍ ഔദ്യോഗിക ഇടപെടലും ഉണ്ടായി. ഗാസിയബാദ് ഡിവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയും ഗാസിയാബാദ് മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനും വിഷയത്തില്‍ പരസ്പരം ആരോപണമുയര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു.

