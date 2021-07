ചെന്നൈ: ക്യൂബയ്ക്കെതിരായ ഉമേരിക്കന്‍ അപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഇന്ത്യ ക്യൂബയ്ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തി ചെന്നൈയിലെ യു.എസ് കോണ്‍സുലേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഇടത് പാര്‍ട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധം. സി.പിഎം, സിപിഐ, സിപിഐ (എംഎല്‍) എന്നീ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് പുറമേ ദളിത് നേതാവ് തിരുമാവളവന്റെ വിടുതലൈ സിരുതൈ കക്ഷികളും പ്രതിഷേധത്തില്‍ അണിചേര്‍ന്നു.

പ്രകടനമായെത്തിയ പ്രവര്‍ത്തകരെ കോണ്‍സുലേറ്റിന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റര്‍ അകലെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. യു.എസ് കോണ്‍സുലേറ്റ് അതീവസുരക്ഷാ മേഖലയായതിനാല്‍ അവിടേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ എത്താതിരിക്കാന്‍ നൂറ് കണക്കിന് പോലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. സിപിഎം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം ജി.രാമകൃഷ്ണന്‍, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജി. മുത്തരശ്, സിപിഎം ചെന്നൈ നോര്‍ത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സെല്‍വ എന്നിവര്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി.

മഹത്തായ ക്യൂബന്‍ വിപ്ലവത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു. സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാതെ ഇന്ത്യ ക്യൂബയെ പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന് ബാലകൃഷ്ണന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫിദല്‍ കാസ്ട്രോയുടേയും ചെഗുവേരയുടേയും ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ പ്ലക്കാര്‍ഡുകളുമായാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍ അണിചേര്‍ന്നത്.

