ചെന്നൈ: മുതിര്‍ന്ന സി.പി.എം.നേതാവ് കെ.വരദരാജന്‍(74) അന്തരിച്ചു. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം. സി.പി.എം. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ മുന്‍ അംഗമായിരുന്നു.

1964 ഒക്ടോബര്‍ നാലിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിരവധി സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിച്ച അദ്ദേഹം 1998 ല്‍ ഓള്‍ ഇന്ത്യ കിസാന്‍ സഭ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1998 ല്‍ സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും 2005 ല്‍ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും അംഗമായി. നിലവില്‍ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും കിസാന്‍ സഭ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാണ്.

Deepest condolences at the passing away of Comrade K Varadarajan, dedicated Communist who relentlessly championed struggles of the working class, peasantry & all exploited people. We worked as colleagues in the Polit Bureau and Central Committee for decades. Red Salute, Com KV ✊🏾 pic.twitter.com/2YUn3aZbLu