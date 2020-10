കൊല്‍ക്കത്ത: രോഗാതുരനായി കഴിയുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ബുദ്ധദേബ് ഭട്ടാചാര്യയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചതിന് ഗവര്‍ണര്‍ ജഗ്ദീപ് ധന്‍കറിന് നിശിത വിമര്‍ശനം.

ദുര്‍ഗാഷ്ടമി ദിനത്തില്‍ ജഗ്ദീപ് ധന്‍കറും ഭാര്യയും കൊല്‍ക്കത്തയിലുള്ള വീട്ടില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിനെ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ചിത്രങ്ങളെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യം നേരുന്നുവെന്ന് ബുദ്ധദേബ് രോഗാതുരനായി കിടക്കുന്ന ചിത്രമെടുത്ത് ഗവര്‍ണര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'ഒരു സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ എടുത്തതും നിങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചതുമായി ചിത്രം ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അര്‍പ്പണബോധത്തോടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സേവിച്ച അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് സഖാവ് ഭട്ടാചാര്യ. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ദുര്‍ബലനായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഫോട്ടോയെടുക്കുകയും അവ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിപിഎം അനുഭാവികളെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടേയും വികാരത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു.' സിപിഎം പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്ചയാണ് ബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ജഗ്ദീപ് ധന്‍കര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം അത് നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റിന് താഴെയും വ്യാപക വിമര്‍ശനങ്ങളുയരുന്നുണ്ട്.

While we at @CPIM_WESTBENGAL appreciate Shri @jdhankhar1ji's (Governor of WB) genuflection of visiting our ex-CM Comrade Buddhadeb Bhattacharya at his residence to inquire after his health we are deeply hurt by the pictures that were taken during your visit & shared by you

