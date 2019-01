ബാംഗ്ലൂര്‍: കര്‍ണാടകയിലെ കിച്ചു ഹായ്‌സുവഡുവിലെ മാണ്ഡ്യയില്‍ മകരസംക്രാന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് പശുക്കളെ അണിയിച്ചൊരുക്കി തീയിലൂടെ നടത്തുന്ന ആചാരം നിര്‍ത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയരുന്നു.

മകരസംക്രാന്തി ദിനത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമ്പരാഗതമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന ആചാരമാണ് പശുക്കളെ തീയിലൂടെ നടത്തുന്നത്. ആഘോഷത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് പ്രതിഷേധമുയരുന്നത്.

#WATCH Karnataka: Cattle made to walk through fire during Kicchu Hayisuvudu ritual in Mandya, during #MakarSankranti celebrations. (14/1/19) pic.twitter.com/EOJXFjkCg5 — ANI (@ANI) January 16, 2019

പൂക്കളും ഹാരങ്ങളും ഇട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കി, കയര്‍ കെട്ടി ഒരാളോടൊപ്പമാണ് പശുക്കളെ തീയിലൂടെ നടത്തുന്നത്. വീഡിയോദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

