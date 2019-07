മുബൈ: ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിലെയും നിത്യസാന്നിധ്യമാണ് പശുക്കള്‍. എന്നാല്‍ ഐഐടി ക്ലാസ്സ്മുറിയില്‍ പശുവിനെ കാണുന്നത് അത്ര സാധാരണമല്ല. അത്തരമൊരു കാഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബോംബെ ഐഐടിയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ പശു ക്ലാസ്സമുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാണാം. പശുവിനെ കണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ പേടിച്ച് വഴിമാറുന്നതും വീഡിയയില്‍ കാണാം.

പുതിയ ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണെന്നും പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ മുഖമാണെന്നും പറഞ്ഞുള്ള പരിഹാസ ട്വീറ്റുകള്‍ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍.

എന്നാൽ ഐഐടി അധികൃതർ സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഏത് കാമ്പസാണെന്നത് വ്യക്തമല്ലെന്നും ഇനി ഐഐടി ബോംബെയാണെങ്കിൽ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോ ആണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും ഐഐടി അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു.

"ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഏത് ഐഐടിയുമാകാം. മാത്രമല്ല തീയ്യതി രേഖപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പഴയ വീഡിയോയുമാവാം" ഐഐടി ബോംബെ വക്താവ് പറയുന്നു

This video from a hi-tech classroom at the world famous IIT Bombay - is a poignant reminder of the New India we are building.

