ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്വിറ്റര്‍ ലോകത്തില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പലചരക്കുകടയില്‍ വില്‍പനയ്ക്കു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാണകവറളിയുടെ ചിത്രം. ന്യൂ ജേഴ്‌സിയിലെ എഡിസണിലെ കടയില്‍നിന്നുള്ള ചിത്രം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ സമര്‍ ഹലര്‍ങ്കറാണ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

മതപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലെന്നും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലെന്നും ചാണകവറളിയുടെ കൂടിനു പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. 215 രൂപയാണ് പത്ത് ചാണകവറളിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റിന് വില.

തന്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ് ഈ ചിത്രം അയച്ചുതന്നത്. വെറും 2.99 ഡോളറിന് ന്യൂജഴ്‌സിയിലെ എഡിസണിലെ ഒരു പലചരക്കുകടയില്‍ ഇത് ലഭ്യമാണെന്നും സമര്‍ ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ചാണകവറളി ഇന്ത്യന്‍ പശുക്കളില്‍നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതാണോ അതോ അമേരിക്കയിലെ പശുക്കളുടേതാണോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് സമര്‍ ട്വീറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

My cousin sent me this. Available at a grocery store in Edison, New Jersey. $2.99 only.

My question: Are these imported from desi cows or are they from Yankee cows? pic.twitter.com/uJm8ffoKX2