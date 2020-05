ചെന്നൈ: ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിട്ട തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മദ്യവില്‍പനശാലകള്‍ വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ തുറക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. എന്നാല്‍ കണ്ടയ്ന്‍മെന്റ് മേഖലകള്‍ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മദ്യവില്‍പനശാലകള്‍ തുറക്കുകയെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തമിഴ്‌നാടിന്റെ അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളായ കര്‍ണാടകം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മദ്യവില്‍പന ശാലകള്‍ തുറന്നിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ അതിര്‍ത്തി മേഖലയില്‍നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ ജനങ്ങള്‍ അതിര്‍ത്തികടക്കുകയും മദ്യശാലകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ തിരക്കിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജനങ്ങളുഡടെ സഞ്ചാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രയാസകരമായിത്തീര്‍ന്നതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തും മദ്യവില്‍പനശാലകള്‍ തുറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മാര്‍ച്ച് 24ന് ആരംഭിച്ച രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്നാണ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മദ്യവില്‍പന ശാലകള്‍ അടച്ചത്. രണ്ടാംഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പൂര്‍ത്തിയായതിനു ശേഷം മാര്‍ച്ച് നാലു മുതലുള്ള ഇളവുകളുടെ ഭാഗമായി മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.

വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി, സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മദ്യവില്‍പന പാടുള്ളൂ എന്നും നിര്‍ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നതോടെ വില്‍പന കേന്ദ്രങ്ങല്‍ക്കു മുന്നില്‍ വലിയ ജനക്കൂട്ടം രൂപപ്പെട്ടത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

