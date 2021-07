ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണത്തിന്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് മുതല്‍ ആറുവയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് കോവാക്‌സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് അടുത്ത ആഴ്ചമുതല്‍ വിതരണം ചെയ്‌തേക്കും. ആറുമുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ കോവാക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായി ന്യൂഡല്‍ഹി എയിംസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ പരീക്ഷണം നടക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ന്യൂഡല്‍ഹി എയിംസ്.

കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വാക്സിന്‍ സെപ്റ്റംബറില്‍ ലഭ്യമായേക്കുമെന്ന് നേരത്തെ എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിവിധ പ്രായത്തിലുമുള്ള 175 കുട്ടികളെ അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. വാക്സിന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് എല്ലാവര്‍ക്കും നല്‍കി പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ ഇടക്കാല റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കും. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും വാക്സിന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത്.

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്‌സിനുകളുടെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നേരത്തെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിന്‍ കൂടാതെ മറ്റൊരു ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയായ സൈഡസ് കാഡിലയുടെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വാക്സിന്റെയും ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ രാജ്യത്ത് നടന്നുവരികയാണ്.

