ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ അധിക സംഭരണികള്‍ നാളെ (ഡിസംബര്‍ 10) മുതല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അയച്ചു തുടങ്ങും. കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണിത്.

കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ അടിയന്തര വിതരണത്തിന് അനുമതി തേടി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഭാരത് ബയോടെക്ക്, ഫൈസര്‍ എന്നീ കമ്പനികള്‍ അധികൃതരെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ അപേക്ഷകള്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് സ്റ്റാന്റേഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ നിലവിലെ ശീതീകരണ ശൃംഖല സംവിധാനത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ സൂക്ഷിക്കാനായി 28,947 ഇടങ്ങളിലായി 85,634 സംഭരണികളുണ്ട്. വാക്ക് ഇന്‍ കൂളറുകള്‍, ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ബോക്‌സ് തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് ഈ 85,634 സംഭരണികള്‍.

വാക്ക് ഇന്‍ കൂളറുകള്‍, വാക്ക് ഇന്‍ ഫ്രീസറുകള്‍, ഡീപ്പ്ഫ്രീസറുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍, തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളോടും കേന്ദ്രം നേരത്തെ തന്നെ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ മുന്നണി പോരാളികള്‍ക്കാണ് ആദ്യം വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുന്നത്.

കടപ്പാട് - Hindustantimes

