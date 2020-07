ന്യൂഡല്‍ഹി: എയിംസ് ( ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് )നടത്തുന്ന കോവിഡ് വാക്സി‌ൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 375 പേരിലാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ രണ്‍ദിപ് ഗുലേറിയ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണത്തിനായി സന്നദ്ധരായ 1800 പേര്‍ എയിംസ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ 1,125 പേരില്‍ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുമെന്നും രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്റെ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണത്തിനായി 375 പേരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിലൂടെ വാക്‌സിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും എത്ര ഡോസ് വേണമെന്നുമുള്ളത് പഠിക്കും.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 12 വയസുമുതല്‍ 65 വയസ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള 700 പേരില്‍ പരീക്ഷണം നടത്തും. മൂന്നാം ഘട്ടതില്‍ ഇതിലുമധികം ആളുകളില്‍ പരീക്ഷണം നടത്തും. മൂന്നാം ഘട്ടം കഴിയുന്നതോടെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായവരില്‍ വൈറസിനോട് എത്രത്തോളം പ്രതിരോധം ആര്‍ജിച്ചുവെന്ന് പഠിക്കുമെന്നും എയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മൂന്ന് മൈക്രോഗ്രാം മുതല്‍ ആറ് മൈക്രോഗ്രാം വരെയുള്ള ഡോസുകളാകും പരീക്ഷിക്കുക. വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ രോഗിയെ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കും. തുടര്‍ന്ന് 28 ദിവസത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും. മൂന്ന് മാസത്തോളം ഇവരില്‍ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യും. മറ്റ് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നവരില്‍ മാത്രമേ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷിക്കുകയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യവ്യാപകമായി കോവിഡിന്റെ സമൂഹവ്യാപനം സംഭവിച്ചുവെന്നതിന് തെളിവുകളില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നഗരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ രാജ്യത്തുണ്ട്. പ്രാദേശികമായ വ്യാപനമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ചില മേഖലകളില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. അവിടെ പുതിയ കേസുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതില്‍ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

