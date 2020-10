അദാര്‍ പൂനവാല

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഓക്‌സ്ഫഡ് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഡിസംബര്‍ ആദ്യംതന്നെ തയ്യാറാകുമെന്ന് കമ്പനി മേധാവി അദാര്‍ പൂനവാല. നൂറ് മില്യണ്‍ (പത്ത് കോടി) ഡോസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ആദ്യബാച്ച് 2021 ലെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ പാദത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പൂനവാല എന്‍ഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

അടിയന്തര ലൈസന്‍സിന് ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിപ്പോലും ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഡിസംബറോടെ പൂര്‍ത്തിയാകും. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ജനുവരിയില്‍ വാക്‌സിന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ബ്രിട്ടനില്‍ നടക്കുന്ന പരിക്ഷണങ്ങളും ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. എന്നാല്‍ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് യു.കെയിലെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം യു.കെയിലെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുകയും വിശദാംശങ്ങള്‍ കൈമാറുകയും ചെയ്താല്‍ വാക്‌സിന്‍ സുരക്ഷിതമാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കും.

അതിനുശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകള്‍ക്കകം നമുക്ക് അടിയന്തര ലൈസന്‍സിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതരെ സമീപിക്കാം. ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമെ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം ആവശ്യമായി വരികയുള്ളൂ. അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച നീണ്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഡിസംബറോടെ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിനിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുമെന്നോ തനിക്ക് പറയാനാകില്ല. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

100 മില്യണ്‍ (പത്ത് കോടി) ഡോസ് ആദ്യം ലഭ്യമാക്കാനാണ് സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അത് 2021 ലെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ പാദത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കും. ഓക്‌സ്ഫഡ് കോവിഡ് വാക്‌സിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളൊന്നും ഇതുവരെ ഉയര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്ന് പൂനവാല പറഞ്ഞു. എല്ലാം നല്ലരീതിയില്‍ മുന്നേറുന്നുവെന്നാണ് ആദ്യ സൂചനകള്‍. വാക്‌സിനെക്കുറിച്ച് ദീര്‍ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ധാരണ ലഭിക്കാന്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ വര്‍ഷം വേണ്ടിവരും.

രണ്ട് ഡോസ് എടുക്കേണ്ട വാക്‌സിനാവും വിപണിയിലെത്തുക. രണ്ട് ഡോസുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള ഇടവേള 28 ദിവസമായിരിക്കും. വാക്‌സിന്റെ വിലയെപ്പറ്റി ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഒന്നും പറയാനാകില്ല. സര്‍ക്കാരുമായി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി വരികയാണ്. ഏതാനും 100 രൂപകളാവും വാക്‌സിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരികയെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാവുക. ബാക്കി തുക സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കും. സനോഫി - ജിഎസ്‌കെ, മോഡേണ വാക്‌സിനുകളെക്കാള്‍ ചെലവ് കുറഞ്ഞ വാക്‌സിന്‍ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റേത് ആയിരിക്കുമെന്നും പൂനവാല അവകാശപ്പെട്ടു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയായ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ്ട്ര സെനിക്ക, ഓക്‌സ്ഫഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എന്നിവ അടക്കമുള്ളവയുമായാണ് സഹകരിക്കുന്നത്.

