ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ എത്തിയേക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍. രാജ്യവ്യാപകമായി കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ അത്ര ഗുരുതരമാകില്ലെന്ന് ഐസിഎംആറിലെ എപ്പിഡമോളജി വിഭാഗം തലവന്‍ കൂടിയായ ഡോ.സമിരാന്‍ പാണ്ഡ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തില്‍ വില്ലനാകാന്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തിന് സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തില്‍ ഏറെ പേരെയും ബാധിക്കുക ഡെല്‍റ്റ വകഭേദമാണെന്ന തരത്തില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുകയും അത് കൂടുതല്‍ പേരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഡോ.സമിരാന്‍ പാണ്ഡ പറയുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള രോഗപ്രതിരോധശേഷിയെ മറിക്കടക്കുന്ന ഒരു കോവിഡ് വകഭേദം ഉണ്ടാകാം. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പക്വതയില്ലാത്ത കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തില്‍ ആളുകളില്‍ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നത് കൂടുതല്‍ വ്യാപനശേഷിയുള്ള കോവിഡ് വകഭേദം പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുമെന്ന് ഏയിംസ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ.രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ആഘാതം എത്രത്തോളമെന്ന് കണ്ടെത്താനായി നിരവധി പഠനങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീങ്ങുകയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ മറിക്കടക്കാന്‍ തക്കതുമായ ഒരു വകഭേദം പടരുകയാണെങ്കില്‍ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം രണ്ടാം തരംഗത്തേക്കാള്‍ രൂക്ഷമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോഷിയേഷന്‍ നിഗമനപ്രകാരം മൂന്നാം തരംഗം ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയാത്തതും അപകടകരവുമാണ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പടരാനിടയുള്ള പൊതുചടങ്ങുകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാനും ഐഎംഎ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു

Content Highlights: covid third wave to hit india by august