മുംബൈ: കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിയന്ത്രങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. ഓഡിറ്റോറിയങ്ങള്‍ക്കും തീയേറ്ററുകള്‍ക്കും സ്വകാര്യ ഓഫീസുകള്‍ക്കും അടക്കമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ പഞ്ചാബില്‍ തിയേറ്ററുകള്‍ക്കും മാളുകള്‍ക്കും പുറമേ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങള്‍ക്കും തിയേറ്റുകള്‍ക്കും ശേഷിയുടെ 50 ശതമാനം ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനേ അനുമതിയുള്ളൂ. ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളില്‍ ആളുകളുടെ പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചതിന് പുറമേ മത, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനങ്ങള്‍ക്കായി തിയേറ്ററുകളും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചു. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും 50 ശതമാനം ആളുകളുമായി മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂു. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെ തുടരും.

പഞ്ചാബില്‍ മെഡിക്കല്‍, നേഴ്‌സിങ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഒഴികെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മാര്‍ച്ച് 31 വരെ അടച്ചിടും. സിനിമാ തിയേറ്റില്‍ 50 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ പാടില്ല. മാളുകളില്‍ ഒരേസമയം 100 പേരില്‍ കുടുതലും പാടില്ല. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവശ്യ സര്‍വീസുകള്‍ക്കും നിയന്ത്രണമില്ല.

പഞ്ചാബില്‍ കോവിഡ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ 11 ജില്ലകളില്‍ വിവാഹ, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴികെ എല്ലാ കൂടിച്ചേരലുകളും നിരോധിച്ചു. വിവാഹ, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് പരമാവധി 20 പേര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഈ ജില്ലകളില്‍ ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ 9 മുതല്‍ 5 വരെ രാത്രികാല നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഈസമയം തിയേറ്ററുകള്‍, മള്‍ട്ടിപ്ലക്‌സ്, ഭക്ഷണ ശാലകള്‍, മാളുകള്‍ തുടങ്ങിയവ അടച്ചിടും.

