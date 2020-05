ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്കില്‍ വര്‍ധന ഉണ്ടായതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ഇതുവരെ 60,490 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 41.61 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്, ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗവര്‍വാള്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ലോകജനസംഖ്യയില്‍ ഒരു ലക്ഷം പേരില്‍ 4.4 എന്ന നിലയിലാണ് കോവിഡ് മരണനിരക്ക്. ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു ലക്ഷം പേരില്‍ 0.3 എന്നതാണ് കണക്ക്. ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍, സമയബന്ധിതമായ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൂടെയാണ് രാജ്യത്തിന് ഇത് സാധ്യമായത്.

രോഗം വരാതെ തടയല്‍, രോഗത്തെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കല്‍ എന്നതിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാമൂഹിക സ്വഭാവത്തില്‍ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം. ശാരീരിക അകലത്തെ പ്രതിരോധമരുന്നാക്കി മാറ്റണം. മാസ്‌കുകള്‍, ഫെയ്‌സ് കവറുകള്‍ എന്നിവ ശീലിക്കണം. വ്യക്തിശുചിത്വത്തിനൊപ്പം പരിസരശുചീകരണവും പാലിക്കണം. അണുനശീകരണം പതിവാക്കണം. പെട്ടന്ന് രോഗം പിടിപെടാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കണം.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി വലിയ തോതില്‍ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്ന് ഐസിഎംആര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. ബല്‍റാം ഭാര്‍ഗവ പറഞ്ഞു. പ്രതിദിനം 1.1 ലക്ഷം സാംപിളുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. 612 പരിശോധന ലാബുകള്‍ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഇതില്‍ 430 എണ്ണം സര്‍ക്കാര്‍ ലാബുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

