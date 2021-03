ന്യൂഡല്‍ഹി : രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 18,599 കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 1,12,29,398 ആയി ഉയര്‍ന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 14,278 പേര്‍ കോവിഡ് രോഗമുക്തരായപ്പോള്‍ 97 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

India reports 18,599 new COVID-19 cases, 14,278 recoveries, and 97 deaths in the last 24 hours



Total cases: 1,12,29,398

Total recoveries: 1,08,82,798

Active cases: 1,88,747

Death toll: 1,57,853 pic.twitter.com/ysRzPni8lH