മുംബൈ: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പനി കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപകരണം കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ നാവിക സേന. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കൊറോണയില്‍നിന്ന് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന സുരക്ഷാ കവചങ്ങളും നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ നേവല്‍ ഡോക്ക് യാര്‍ഡാണ് പുതിയ ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചത്.

ആയിരം രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഉപകരണത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണച്ചെലവ്. നിലവില്‍ വിപണികളില്‍ ലഭിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചര്‍ ഗണ്ണുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഇവയുടെ വില നന്നേ കുറവാണ്.

