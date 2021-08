ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്റെ പരീക്ഷണഘട്ടത്തില്‍ രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കും. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കൊവീഷീല്‍ഡ്, കൊവാക്‌സിന്‍ എന്നിവയുടെ പരീക്ഷണത്തില്‍ 11,300 പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്.

കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ഇവര്‍ രാജ്യത്തിന് നല്‍കിയത് വലിയ സേവനമാണ്, അവരുടെ സേവനത്തിനും അര്‍പ്പണമനോഭാവത്തിനും രാജ്യം അവരോട് നന്ദി പറയുന്നു. വാക്‌സിന്റെ പരീക്ഷണഘട്ടത്തില്‍ അവര്‍ നല്‍കിയ സഹകരണം വിലമതിക്കാനാകാത്തതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മന്‍സൂഖ് മാണ്ഡവ്യ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇവർക്ക് കോവിന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍, ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ്, ഡിജിലോക്കര്‍, ഉമാംഗ് ആപ്പ് എന്നിവയില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

In a welcome initiative, digital #COVID19 vaccination certificates will now be issued to the clinical trial participants of COVISHIELD & COVAXIN through Co-WIN.



The nation thanks them for their incredible commitment & contribution to COVID-19 vaccine research & treatment. (1/2)