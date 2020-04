ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലെ എല്ലാ കാന്റീനുകളും അടച്ചു. പേഴ്‌സണല്‍ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കാന്റീനുകള്‍ അടച്ചത്.

മന്ത്രാലയങ്ങള്‍, വകുപ്പുകള്‍, ഓഫീസുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കാന്റീനുകള്‍ എത്രയും വേഗത്തില്‍ അടച്ചിടാന്‍ പേഴ്‌സണല്‍ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇവിടുങ്ങളിലെ കാന്റീനുകള്‍ തുറക്കരുതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഇളവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി മുതല്‍ ഉയര്‍ന്ന പോസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഓഫീസുകളിലെത്തണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

