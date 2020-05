ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളുടെ 56 ശതമാനത്തിലേറേയും രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട എട്ട് നഗരങ്ങളിൽ. 52,925 പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ പകുതിയിലേറേ കോവിഡ് രോഗികളും മുംബൈ, ഡൽഹി, അഹമ്മദാബാദ്, പുണെ, ചെന്നൈ, ഇന്തോർ, താനെ, ജയ്പൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിലാണ്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലാണ് കോവിഡ് ഏറെ നാശം വിതച്ചത്. ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ 20 ശതമാനത്തോളം കോവിഡ് കേസുകളും മുബൈയിലാണ്. 10,714 പേർക്ക് മുംബൈ നഗരത്തിൽ രോഗം പിടിപെട്ടു. 412 പേർ മരിച്ചു. 1694 പേർ രോഗമുക്തരായി. മഹാരാഷ്ട്രയിലാകെ 16,578 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 651 പേർ മരിച്ചു.

കോവിഡ് ബാധിതരിൽ രണ്ടാമതുള്ള ഡൽഹിയിലാണ് 11% രോഗികളുമുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് 5,532 പേർക്ക് ഇതുവരെ വൈറസ് പിടിപെട്ടു. 65 ജീവൻ നഷ്ടമായി. 1,542 പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രിവിട്ടു. രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള രോഗികളിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലാണ്. 4,716 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥീരീകരിച്ച അഹമ്മദാബാദിൽ 298 പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു.. ഗുജറാത്തിലാകെ 6,652 പേർക്കാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത്.

കോവിഡ് ബാധിതരിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയാണ്. ആകെയുള്ള രോഗികളിൽ നാല് ശതമാനം പേർ പുണെയിലാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 2,087 പേരിൽ 122 പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിലും നാല് ശതമാനം രോഗികളുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 4,829 രോഗികളിൽ 2,331 പേരും ചെന്നൈയിലാണ്. 22 പേർ മരിച്ചു.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്തോറിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിലും രാജ്യത്തെ മൂന്ന് ശതമാനം വീതം രോഗികളുണ്ട്. ഇന്തോറിൽ 1,681 പേർക്കും താനെയിൽ 1,616 പേർക്കും വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ 1,099 രോഗികളുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ആകെയുള്ള രോഗബാധിതരിൽ 2.5 ശതമാനമാണിത്. രാജസ്ഥാനിലാകെ 3,355 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

content highlights: covid cases in india, corona virus,8 cities account for 56 percentage of covid cases