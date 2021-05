ബെംഗളുരു: സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് കിടക്കകള്‍ കരിഞ്ചന്തയില്‍ മറിച്ചുവിറ്റ കേസില്‍ കര്‍ണാടകയിലെ ബി.ജെ.പി. എം.പി. തേജസ്വി സൂര്യ കൂടുതല്‍ കുരുക്കിലേക്ക്. തേജസ്വിയോടൊപ്പം വാര്‍ റൂമിലെത്തി തിരച്ചില്‍ നടത്തിയ എംഎല്‍എയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന് കിടക്കകള്‍ മറിച്ചുവില്‍ക്കുന്ന ലോബിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തി. ഇയാളെ പോലീസ് വൈകാതെ ചോദ്യം ചെയ്യും.

കിടക്കകള്‍ മറിച്ചുവില്‍ക്കുന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത് തേജസ്വി സൂര്യയും മറ്റ് രണ്ട് ബി.ജെ.പി.എംഎല്‍എമാരുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ കോവിഡ് വാര്‍ റൂമിലെത്തി ഫയലുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കോവിഡ് വാര്‍ റൂമില്‍ എംഎല്‍എയ്‌ക്കൊപ്പമെത്തിയ പിഎക്കാണ് കോവിഡ് കിടക്ക കരിഞ്ചന്തയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇപ്പോള്‍ വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിതനായി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ഇയാളെ കോവിഡ് മുക്തനായ ശേഷം ചോദ്യംചെയ്യും. തേജസ്വി സൂര്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടര്‍ന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ബെംഗളുരു പോലീസ് ഇതുവരെ 7 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കുന്നതായിരുന്നു ബിജെപി എംപി തേജസ്വി സൂര്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ വരെ തേജസ്വി സൂര്യയുടെ പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കോവിഡ് വാര്‍ റൂമിലെത്തിയ തേജസ്വി സൂര്യ മുസ്ലീം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകള്‍ മാത്രം വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ക്ഷുഭിതനായി സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതോടെ അഴിമതി ആരോപണം മുസ്ലീം വിദ്വേഷത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായുളള വിമര്‍ശം ഉയര്‍ന്നു. തുടര്‍ന്ന് തേജസ്വി സൂര്യ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി.

