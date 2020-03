ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടരുന്നത് തടയാന്‍ ജയിലുകളില്‍ തടവുകാരുടെ ഞെരുക്കം കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരോള്‍, താത്കാലിക വിടുതല്‍ എന്നിവ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ജസ്റ്റിസുമാരായ ഹിമ കോലി, സുബ്രമണ്യം പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രത്യേക പരോള്‍ നല്‍കുന്നതിനും താത്കാലിക വിടുതല്‍ അനുവദിക്കുന്നതിനും ജയില്‍ ചട്ടത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തും. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തന്നെ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും.

നിര്‍ദേശിച്ചകാര്യങ്ങള്‍ പകല്‍ സമയത്ത് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

