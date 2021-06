ആത്മാര്‍ഥമാണ് പ്രവൃത്തിയെങ്കില്‍ മുന്നിലുള്ളതൊന്നും തടസ്സമായിത്തീരില്ല. അര്‍പ്പണ മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഓരോ കോവിഡ് പോരാളിയും തന്റെ സേവനം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. പ്രതികൂലമായതൊന്നും അവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഒരിക്കലും പ്രതിബന്ധമാവില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലഡാക്ക് എംപി ജംയാങ് സെറിങ് നമ്ഗ്യാല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തിന് ഇത്രയും സ്വീകാര്യതയും അഭിനന്ദനവും ലഭിച്ചത്.

നാല് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തങ്ങളുടെ സേവനത്തിനായി ലഡാക്കിലെ ഒരു നദി കടക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്ഗ്യാല്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ഒരു മണ്ണുമാന്തി വാഹനത്തിന്റെ മുന്‍വശത്തിരുന്നാണ് സംഘത്തിന്റെ യാത്ര. അതില്‍ രണ്ട് പേര്‍ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളോളം പിപിഇ കിറ്റ് അണിയുന്നതും ഇടവേളയില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സംഗതിയാണെങ്കിലും തടസ്സങ്ങള്‍ മറികടന്ന് ആവശ്യക്കാരുടെ അടുത്തെത്തിച്ചേരാനുള്ള കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളുടെ ആത്മാര്‍ഥതയുടെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയാണ് ഈ ചിത്രമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

കോവിഡ് പോരാളികള്‍ക്ക് അഭിവാദനവും വീടുകളില്‍ സുരക്ഷിതരായും ആരോഗ്യത്തോടെയുമിരുന്ന് കോവിഡ് പോരാളികളോട് സഹകരിക്കണമെന്ന അഭ്യര്‍ഥനയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഡാക്കിലെ ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍ ഗതാഗതസൗകര്യവും മറ്റിടങ്ങളേക്കാള്‍ കുറവാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണമേഖലകളില്‍. ഇക്കാര്യം നമ്ഗ്യാല്‍ ട്വീറ്റില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Salute to our #CovidWarriors.



A team of #Covid warriors crossing river to render their services in rural Ladakh.



Stay Home, Stay Safe, Stay Healthy and Cooperate the Covid Warriors. pic.twitter.com/cAgYjGGkxQ