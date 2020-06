ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ആളുടെ മൃതദേഹം വീട്ടില്‍നിന്ന് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് മണ്ണുമാന്ത്രി യന്ത്രത്തില്‍. സംഭവം സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ തര്‍ക്കത്തിന് വഴിവെച്ചു. പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായതോടെ രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ നഗരസഭ ജീവനക്കാരനാണ് മരിച്ചത്. വീടുതോറുമുള്ള ആരോഗ്യ സര്‍വേയിലാണ് 70-കാരന്‌ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

പലസ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഉദയപുരത്തുള്ള വീട്ടില്‍വെച്ചാണ് ഇയാള്‍ മരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് വീട്ടില്‍നിന്ന് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തില്‍ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

മൃതദേഹത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്നതും മറ്റും അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അയല്‍ക്കാര്‍ ആശങ്കപ്പെട്ടതോടെ ബന്ധുക്കള്‍ നഗരസഭയെ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. നഗരസഭാ അധികൃതരാണ് മൃതദേഹം മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തില്‍ ശ്മശാനത്തിലേക്ക്‌ മാറ്റിയത്.

സംഭവത്തില്‍ അപലപ്പിച്ച ആന്ധ്ര പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവാദികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹംപറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലസ മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മീഷണര്‍ നഗേന്ദ്ര കുമാര്‍, സാനിറ്ററി ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എന്‍.രാജീവ് എന്നിവരെ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

സംഭവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിഡിപി അധ്യക്ഷനുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂണ്‍ 24-ന് ഇതേ ജില്ലയില്‍ സമാനമായ സംഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം ട്രാക്ടറിലാണ് ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

#WATCH Andhra Pradesh: Body of a 70-year-old person who died of #COVID19 being disposed of using a proclainer by Palasa municipal authorities in Srikakulam yesterday.



Palasa Municipal Commissioner & Sanitary Inspector have been suspended, says Srikakulam District Collector. pic.twitter.com/NCcMrxtRmL