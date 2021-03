ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചെലവില്‍ വാക്‌സിന്‍ കയറ്റിയയ്ക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്‍. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വാക്‌സിന്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് വാക്‌സിന്‍ കയറ്റിയയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ചെലവിലല്ല. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വാക്‌സിന്റെ അളവ് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ സമിതിയും ഉന്നതതല സമിതിയിലെ വിദഗ്ധരും കണക്കുകള്‍ തയ്യാറാക്കിവരികയാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജ്യസഭയില്‍ പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ മൂന്നു കോടി പേര്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാതെ കയറ്റുമതി പാടില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ വേഗത്തിലാക്കണം. ഒരു വര്‍ഷംകൊണ്ട് രാജ്യമൊട്ടുക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാനുള്ള പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വാക്‌സിന്‍ വിതരണം രാജ്യത്തെമ്പാടും വികേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ നല്‍കണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വാക്‌സിന്‍ വിതരണം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മറച്ചുവെക്കുകയാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Covid-19 vaccines not being exported at the expense of Indians- Health Minister Harsh Vardhan