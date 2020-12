ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ ആദ്യം വിതരണം ചെയ്യുക സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക്. അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ രണ്ടുകോടിയോളം വരുന്ന കോവിഡ് മുന്നണിപ്പോരാളികള്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സര്‍വകക്ഷിയോഗത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

വാക്‌സിന്‍ ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ വിതരണത്തിനായി തയ്യാറാവുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. വാക്‌സിന്‍ വില സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ചര്‍ച്ച തുടരുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍, നഴ്‌സുമാര്‍ എന്നുവരുള്‍പ്പടെയുളള ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ ലഭിക്കുക. പോലീസ്, സാധുധ സേനാംഗങ്ങള്‍, മുനിസിപ്പല്‍ തൊഴിലാളികള്‍ എന്നുവരുള്‍പ്പെടുന്ന മുന്നണിപ്പോരാളികള്‍ക്കാണ് രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ ലഭിക്കുക.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് ആരംഭിച്ച വെര്‍ച്വല്‍ യോഗത്തില്‍ ലോക്‌സഭ, രാജ്യസഭകളിലുളള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളിലേയും നേതാക്കന്മാരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സര്‍വകക്ഷിയോഗമാണ് ഇത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ വി.മുരളീധരന്‍, അര്‍ജുന്‍ രാം മേഘ് വാള്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

രാജ്യത്തിന്റെ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തെയും വാക്‌സിന്‍ വിതരണമുള്‍പ്പടെയുളള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ സംസാരിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫാര്‍മ കമ്പനിളില്‍ കുറച്ചുദിവസം മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സര്‍വകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights:Covid 19 vaccine will be first given to about one crore health workers