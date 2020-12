ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം തുടങ്ങുന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. വാക്‌സിന്‍ വിതരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് യു.കെയില്‍, ആദ്യ ദിവസംതന്നെ പ്രതികൂല സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

വാക്‌സിനേഷന് പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികൂല സംഭവങ്ങള്‍ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്. രാജ്യവ്യാപക വാക്‌സിനേഷന്‍ പരിപാടികള്‍ നാം ദശാബ്ദങ്ങളായി നടത്തിവരുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്ക് പിന്നാലെ കുട്ടികളിലും ഗര്‍ഭിണികളിലും ചില പ്രതികൂല ഫലങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Adverse events following immunisation is a critical issue. When we undertake a universal immunisation program, which has been done for decades, then some adverse effects are seen in children & pregnant women after vaccination: Rajesh Bhushan, Secretary, Health Ministry#COVID19 pic.twitter.com/W3HafgZ9TX