ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 നെതിരെ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ 12-18 മാസത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് ബയോടെക്‌നോളജി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി രേണു സ്വരൂപ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് വാക്‌സിന്‍ ഗവേഷണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായും മറ്റുചില അന്താരാഷ്ട്ര ഏജന്‍സികളുമായും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവര്‍ത്തനം.

സാര്‍സ് കോവ്- 2നെതിരെ ഡിഎന്‍എ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാഡില ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ ലിമിറ്റഡിനും കോവിഡ് -19 വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലിമിറ്റഡിനും ധനസഹായം നല്‍കാന്‍ ബയോടെക്‌നോളജി വകുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോളജി, ദ ട്രാന്‍സ്ലേഷന്‍ ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ജനിറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്‍ഡ് ബയോടെക്‌നോളജി, ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് തുടങ്ങി വാക്‌സിന്‍ വികസനത്തിലും വാക്‌സിന്‍ ഗവേഷണ പദ്ധതികളിലും ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഡിബിടി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

വാക്‌സിന്‍ വികസനത്തിനാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്. ഇന്‍ഡസ്ട്രി കൂടുതല്‍ പുരോഗമിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ്. അവരില്‍ പലരും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ വാക്‌സിന്‍ വികസന പദ്ധതികളും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ്. മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ധാരണ ലഭിക്കും. വാക്‌സിന്‍ 12-18 മാസങ്ങള്‍ മാത്രം അകലെയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാം.' രേണു സ്വരൂപ് പറയുന്നു.

പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന ബിസിജി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഡിബിടിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഈ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്നും സ്വരൂപ് അറിയിച്ചു. ലോകത്തിലെ വലിയ വാക്‌സിന്‍ ഉല്പാദകരായ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ബിസിജി മൂന്നാംഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണ പഠനം നടത്തുക.

വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ് വാക്‌സിന്‍ വികസന പദ്ധതി. പ്രീ ക്ലിനിക്കല്‍ ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ്, ക്ലിനിക്കല്‍ ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ, റഗുലേറ്ററി റിവ്യൂ, അംഗീകാരം, ഉല്‍പ്പാദനം, ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം എന്നിവയാണ് അവ.ക്ലിനിക്കല്‍ ഡവലപ്പമെന്റ് മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് ഘട്ടങ്ങള്‍ വരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. വാക്‌സിനുകളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തും. തുടര്‍ന്ന് ഡോസേജ് വശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടം, മൂന്നാം ഘട്ടം വാക്‌സിനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കും. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ വലിയ സംഘത്തില്‍ക്കൂടി പരീക്ഷണം നടത്തും. അവർ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Covid 19 vAccine is at least 12 to 18 months away