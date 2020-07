ഹൈദരാബാദ്: ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലിമിറ്റഡ് വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 375 പേരെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 750 പേരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്താനാണ് ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലിമിറ്റഡിന്റെ പദ്ധതി. ഈ ക്ലിനിക്കല്‍ ടെസ്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വാക്‌സിന്റെ പൊതുഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ സാധിക്കുക.

വാക്‌സിന്‍ ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ഐ.സി.എം.ആര്‍. മുന്നോട്ടുവെച്ച സമയപരിധിയെ കുറിച്ച കമ്പനി വക്താവ് സംസാരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. എന്നാല്‍ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത് സങ്കീര്‍ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്നും അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും സുരക്ഷയും തെളിയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എപ്പിഡെമിയോളജിയിലെ ശാസ്ത്ര ഉപദേശക സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ ജയപ്രകാശ് മുലിയല്‍ പറഞ്ഞു. അതിനാല്‍ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വാക്‌സിന്‍ ട്രയലുകള്‍ മിക്കവാറും തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഹൈദരാബാദ് നിസാം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സിലെ പ്രൊഫസറായ സി. പ്രഭാകര്‍ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഐ.സി.എം.ആറിന്റെ കത്തു ലഭിച്ച രാജ്യത്തെ ട്രയല്‍ സെന്ററുകളില്‍ ഒന്നാണ് ഇത്. സമയപരിധി പാലിക്കാന്‍ എല്ലാവരും രാപകലില്ലാതെ ജോലിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഭാരത് ബയോടെക്ക് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി അതിവേഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അന്തിമഫലം ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും ഐ.സി.എം.ആര്‍. പറയുന്നു.

പ്രതിരോധ വാക്‌സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന മരുന്ന് കമ്പനിയുമായി ഐ.സി.എം.ആര്‍. ധാരണയിലെത്തിയതായി ഐ.സി.എം.ആര്‍. ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ബല്‍റാം ഭാര്‍ഗവ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിച്ച വാക്‌സിനാണ് ഭാരത് ബയോടെക് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലിമിറ്റഡിന്റേത്. ഇതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. വാക്‌സിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഐ.സി.എം.ആര്‍. അനുമതി നല്‍കിയത്.

