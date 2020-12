ഹൈദരാബാദ്: അമേരിക്കന്‍ വിപണിയിലേക്കായി ഭാരത് ബയോടെകും യു.എസ്. കമ്പനിയായ ഒക്യുജെനും സംയുക്തമായി കോവാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ തുടരും. ഭാരത് ബയോടെക്, ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് (ഐസിഎംആര്‍) എന്നവര്‍ ചേര്‍ന്ന് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന കോവിഡ് വാക്‌സിനാണ് കോവാക്‌സിന്‍. നിലവില്‍ ഇതിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.

അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ ബയോഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനിയായ ഒക്യുജെന്‍ ഇതിനായി ഭാരത് ബയോടെകുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു. കോവാക്‌സിനില്‍ നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് യുഎസ് വിപണിയിലെത്തിക്കാന്‍ ഒക്യുജെനുമായി സഹകരിക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഭാരത് ബയോടെക് ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. കൃഷ്ണ എല്ല പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില്‍ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ആയിരത്തോളം ആളുകളില്‍ കോവാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നിലവില്‍ ഇതിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ 26,000 സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പങ്കാളികളാകും.

ഒകുജെനുമായുള്ള കരാര്‍ പ്രകാരം പരീക്ഷണ വാക്‌സിന്റെ യുഎസിലെ അവകാശം ഒകുജെനായിരിക്കും. ഭാരത് ബയോടെക്കുമായി സഹകരിച്ച് യുഎസ് വിപണിയിലെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍, രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, വാണിജ്യ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും അവര്‍ വഹിക്കും.

Content Highlights: Covid-19 vaccine: Bharat BioTech, Ocugen to co-develop Covaxin for US market