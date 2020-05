മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് 1,576 പേര്‍ക്ക്. 49 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായി. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 29,100 ആയി. ആകെ ചികിത്സയിലുള്ളത് 21,467 പേരാണ്. ഇതുവരെ 6,564 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആകെ മരണം 1,068 ആണെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

#CORRECTION 1576 new #COVID19 positive cases & 49 deaths reported in Maharashtra today, taking the number of active* cases to 21467 & deaths to 1068. Total positive cases stand at 29100. Total 6564 patients have been recovered/discharged in state so far: Maharashtra Health Dept pic.twitter.com/kpmqslGZWj