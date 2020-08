ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് വാക്‌സിനുകളില്‍ ഒന്നിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം ഇന്നോ നാളെയോ തുടങ്ങുമെന്ന് നീതി ആയോഗ് അംഗം വി.കെ പോള്‍. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ അറിയിച്ചതുപോലെ മൂന്ന് വാക്‌സിനുകളാണ് രാജ്യത്ത് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ ഒന്നാണ് മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കുന്നത്. മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്നും വി.കെ പോള്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് രോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വലുതാണെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. രോഗം ഭേദമായ ശേഷവും ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വ്യക്തികളില്‍ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നകാര്യം നാം മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരും അതേക്കുറിച്ചെല്ലാം നീരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അപകടകരമല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയില്‍ പറയാന്‍ കഴിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയില്‍ മൂന്ന് കോവിഡ് വാക്‌സിനുകള്‍ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില്‍ ചെങ്കോട്ടയില്‍ ദേശീയപതാക ഉയര്‍ത്തിയശേഷം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. പരീക്ഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍തന്നെ വാക്‌സിന്‍ ഉദ്പാദനത്തിനുള്ള പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും വാക്‌സിന്‍ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നതുസംബന്ധിച്ച റോഡ് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതിനിടെ, രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണ നിരക്ക് രണ്ട് ശതമാനത്തില്‍ താഴെ എത്തിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 8,99,000-ത്തിലധികം പരിശോധനകളാണ് രാജ്യത്ത് നടത്തിയത്. പരിശോധനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ ഉള്ളതില്‍വച്ച് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കണക്കാണിതെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി അവകാശപ്പെട്ടു.

