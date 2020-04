മുംബൈ: രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുറപ്പു വരുത്താന്‍ മുംബൈയില്‍ ഒരു സംഘം സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍. ആളുകള്‍ തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്നചേരികളില്‍ നിന്നുള്ള തത്സമയ ഡ്രോണ്‍ ദൃശ്യങ്ങളും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ നോക്കി ആവശ്യമെങ്കില്‍ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ മുംബൈയില്‍ ജനങ്ങള്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തും.

12 ദശലക്ഷം ആളുകളാണ് മുംബൈയില്‍ താമസിക്കുന്നത്. അവരില്‍ 65% പേരും ചേരിനിവാസികളാണ്. 113മരണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ നഗരത്തില്‍ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം 1900-ത്തിന് മുകളിലാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആകെ കേസുകളുടെ 15%. ഏഷ്യയിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയാണ് ധാരാവി. പത്തു ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇതിനകം 71 കേസുകള്‍ ഇവിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. പത്തു ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് 2374 ടെസ്റ്റുകള്‍ എന്ന തോതിലാണ് ചേരിയില്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മുംബൈയില്‍ 82% രോഗികളുടെയും നില തൃപ്തികരമാണ്. 2% പേര്‍ക്കുമാത്രമാണ് തീവ്രപരിചരണം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതേനില തുടരുകയാണെങ്കില്‍ മുംബൈക്ക് പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകും. എന്നാല്‍ ചേരിയില്‍ വൈറസ് വ്യാപനം വര്‍ധിച്ചാല്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പോലും സാധിച്ചെന്നുവരില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെയാണ് ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചേരികള്‍ അധികൃതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍. പ്രത്യേക പനി ക്ലിനിക്കുകളും, സ്‌റ്റേഡിയം, ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളും ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ, തിങ്ങിനിറഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന ചേരി നിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിക്കുക എളുപ്പമല്ല. 'ഒരു മീറ്റര്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനാണ് അധികൃതര്‍ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ വീടിന് ആകെ രണ്ടു മീറ്റര് നീളമേയുള്ളൂ.' ചേരിനിവാസിയായ ആസിഫ് സിദ്ദിഖി പറഞ്ഞു. ഒറ്റമുറി അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ ആറു കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ആസിഫ് താമസിക്കുന്നത്. 'ഞങ്ങള്‍ സഹകരിക്കാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതുപോലൊരിടത്ത് വീട്ടില്‍ തന്നെ കഴിയുക അസാധ്യമാണ്.' സിദ്ദിഖി പറയുന്നു.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലൊന്നും പ്രാവര്‍ത്തികമാവാത്ത ധാരാവിയില്‍ സമ്പര്‍ക്കവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതും എത്രത്തോളം ദുഷ്‌കരമാണ് എന്ന് വെളിവാക്കുന്നതാണ് സിദ്ദിഖിയുടെ വാക്കുകള്‍. സാമൂഹികവ്യാപനത്തിലൂടെ കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് രോഗം പകരാന്‍ ഇടയായാല്‍ മഹാരാഷ്ട്ര നേരിടേണ്ടി വരിക വലിയ ഭീഷണിയാണ്.

