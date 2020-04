ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ പഞ്ചായത്തീ രാജ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലവന്‍മാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഓണ്‍ലൈനില്‍ സംവദിച്ചു. സ്വാശ്രയത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

പുതിയ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നാം മുന്‍പൊരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് പുതിയ പാഠങ്ങളും പകര്‍ന്നുതന്നിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാം സ്വയം പര്യാപ്തരാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ്.

ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി നമുക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നല്‍കുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങള്‍ സ്വയപര്യാപ്തമാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതരുന്നു. ജില്ലകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും രാജ്യം മുഴുവനായും സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കണം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പഞ്ചായത്തിരാജ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇ-ഗ്രാമസ്വരാജ് പോര്‍ട്ടലും മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനും മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

#WATCH PM Modi interacts with Sarpanchs from across the nation via video conferencing https://t.co/K411nnLal4 — ANI (@ANI) April 24, 2020

Content Highlights: Covid-19 taught us we need to be self-reliant, says PM Modi in interaction with sarpanches