മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമായേക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ കടുത്ത നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാരിന് സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നവരില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ന്ന പിഴ ഈടാക്കേണ്ടിവരും. എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറേണ്ട സമയമാണിത്.

സംസ്ഥാനത്തെ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെയും വിവിധ അസുഖങ്ങള്‍ ഉള്ളവരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 15 മുതല്‍ വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങിയുള്ള സര്‍വേ തുടങ്ങുകയാണ്. മാസത്തില്‍ രണ്ടു തവണ നടത്തുന്ന സര്‍വേയുമായി ജനങ്ങള്‍ സഹകരിക്കണം.

സംവരണ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്ന മറാത്താ വിഭാഗക്കാര്‍ കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അതില്‍നിന്ന് പിന്മാറണം. സംവരണം നല്‍കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ മാത്രമെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികളും സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്ധവ് അവകാശപ്പെട്ടു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം പത്തുലക്ഷം കടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉദ്ധവ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. 10,37,765 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 7,28,512 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 2,79,768 ആക്ടീവ് കേസുകളാണ് നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്.

Content Highlights: COVID 19 situation likely to become more severe in Maharashtra - CM