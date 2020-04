ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഇരട്ടിയാകുന്നതിന്റെ നിരക്ക് 7.5 ദിവസമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് ഇത് 3.5 ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 18 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി, കര്‍ണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീര്‍, പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, തമിഴ്നാട്, ബീഹാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കേസുകള്‍ ഇരട്ടിയാകുന്ന നിരക്ക് 20 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ്. ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍, ഹരിയാന, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ചണ്ഡിഗഡ്, അസം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ലഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിരക്ക് 20 നും 30 നും ഇടയിലാണെന്നും അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു.

ഒഡീഷയില്‍ ഇത് 39.8 ദിവസമാണ്. കേരളമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത്. കേരളത്തില്‍ 72.2 ദിവസമാണ് രോഗം ഇരിട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക്.

നേരത്തെ ഏഴ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഗോവയില്‍ എല്ലാവരും സുഖം പ്രാപിച്ചു. പുതിയ കേസുകളും സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ 59 ജില്ലകളില്‍ പുതിയ കേസുകളില്ല. മാഹി( പുതുച്ചേരി), കൊടഗ് ( കര്‍ണ്ണാടക), പൗരി ഗര്‍വാള്‍ ( ഉത്തര്‍പ്രദേശ്) എന്നീ ജില്ലകളില്‍ 28 ദിവസത്തിനിടയില്‍ പുതിയ കേസുകളില്ലെന്നും അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു.

