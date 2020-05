മുംബൈ: മുംബൈയില്‍ 250 പോലീസുകാര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒറ്റ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ മാത്രം 27 പോലീസുകാര്‍ക്ക് രോഗബാധ. രോഗം ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മൂന്ന് പോലീസുകാരാണ് മുംബൈയില്‍ മരിച്ചത്. മുംബൈ പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ പരംബീര്‍ സിങ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

മുംബൈ നഗരത്തില്‍ സര്‍ ജെജെ മാര്‍ഗ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ മാത്രം 27 പോലീസുകാര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധാരാവി, വാഡല, വക്കോല എന്നീ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലും നിരവധി പോലീസുകാര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച പോലീസുകാരില്‍ ഭൂരിപക്ഷം പേര്‍ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്നും പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതുവരെ മൊത്തം 531 പോലീസുകാര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 480 പേരും കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ മാരാണ്. 51 പേര്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് അഞ്ച് പോലീസുകാരാണ്.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗബാധിതരുള്ള നഗരമായ മുംബൈയില്‍ ഇതുവരെ 10,714 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച മാത്രം 769 പേര്‍ക്കാണ് മുംബൈയില്‍ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആകെ രോഗബാധിതരില്‍ 63.93 ശതമാനവും രാജ്യത്തെ രോഗബാധിതരില്‍ 19.20 ശതമാനവും മുംബൈയിലാണുള്ളത്.

