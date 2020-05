മുംബൈ: മുംബൈ സിയോണ്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് 19 രോഗികള്‍ കഴിയുന്നത് മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം. മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി നിയമസഭാംഗം നിതേഷ് എന്‍ റാണെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നുള്ള ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ വാര്‍ഡില്‍ അരഡസനോളം മൃതദേഹങ്ങളാണ് കിടക്കയില്‍ പൊതിഞ്ഞുവെച്ച നിലയില്‍ കാണുന്നത്. കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ പൊതിഞ്ഞുസൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുണി, പുതപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത കിടക്കകളിലെല്ലാം രോഗികളുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ വാര്‍ഡിലൂടെ സുരക്ഷാഉപകരണങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാത്ത ഒരു യുവതി നടന്നുനീങ്ങുന്നതും കാണാം.

'സിയോണ്‍ ആശുപത്രിയില്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്ക് തൊട്ടടുത്തായാണ് രോഗികള്‍ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. അങ്ങേയറ്റമാണിത്. എന്തുരീതിയിലുള്ള ഭരണകൂടമാണിത്. വളരെ വളരെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നത്.' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് റാണെ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!!

This is the extreme..what kind of administration is this!

Very very shameful!! @mybmc pic.twitter.com/NZmuiUMfSW