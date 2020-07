മുംബൈ: ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോവിഡ് 19 ബാധിതനായ 64കാരൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആംബുലൻസിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നതായി ആരോപണം. നവി മുംബൈയിലാണ് സംഭവം.

ജൂൺ 20-നാണ് 64-കാരന് ശ്വാസതടസ്സവും ചുമയും അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ നവിമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കയില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് രോഗിയെ മറ്റേതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാണ് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചത്.

രോഗിയുമായി വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും എവിടെയും ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല. രോഗിയുടെ നില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് മകൻ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് അച്ഛനെ അതിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിതാവിന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായിരുന്നതിലാണ് ഒടുവിൽ ആംബുലൻസിന്റെ സഹായം തേടിയതെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു.

പിറ്റേന്ന് രോഗിയെ കോപർ ഖെയ്റെയ്ൻ മേഖലയിലുളള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 32,000 രൂപ വിലവരുന്ന ഒരു കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ വീണ്ടും എൻഎംഎംസിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ അധികൃതർ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ഇയാൾ പറയുന്നു.

ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് നാലുദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പിതാവ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റൊരുരോഗിയും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ മരിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇക്കാര്യം താൻ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതെന്നും എൻഎംഎംസിയിൽ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച വരെ 232 പേരാണ് നവി മുംബൈയിൽ മരിച്ചത്.

